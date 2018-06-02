Голкипер сборной Германии по футболу Нойер сыграет в контрольном матче с Австрией

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выйдет в стартовом составе сборной Германии на контрольный матч с командой Австрии.
Как сообщает пресс-служба немецкой сборной, помимо 32-летнего стража ворот с первых минут на поле «Вёртерзе-Штадион» в Австрии выйдут Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор, Сами Хедира, Илкай Гюндоган, Юлиан Брандт, Месут Озил, Лерой Сане и Нильс Петерсен.
🇦🇹🇩🇪 Unsere Startelf: 1 Neuer - 3 Hector, 6 Khedira, 10 Özil, 16 Rüdiger, 18 Kimmich, 19 Sané, 20 Brandt, 21 Gündogan, 25 Petersen, 26 Süle. #ZSMMN#DieMannschaft#AUTGERpic.twitter.com/cLqscLKd78— Die Mannschaft (@DFB_Team) 2 июня 2018 г.
Для Нойера этот матч станет второй официальной встречей после тяжёлой травмы, полученной в сентябре 2017 года.
Матч Австрия — Германия состоится 2 июня. Начало — в 19:00 мск.
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