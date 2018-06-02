Голкипер сборной Германии по футболу Нойер сыграет в контрольном матче с Австрией

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер выйдет в стартовом составе сборной Германии на контрольный матч с командой Австрии.

Как сообщает пресс-служба немецкой сборной, помимо 32-летнего стража ворот с первых минут на поле «Вёртерзе-Штадион» в Австрии выйдут Джошуа Киммих, Никлас Зюле, Антонио Рюдигер, Йонас Хектор, Сами Хедира, Илкай Гюндоган, Юлиан Брандт, Месут Озил, Лерой Сане и Нильс Петерсен.

Для Нойера этот матч станет второй официальной встречей после тяжёлой травмы, полученной в сентябре 2017 года.

Матч Австрия — Германия состоится 2 июня. Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Йоахим Лёв прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала».