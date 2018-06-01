Лёв прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала»

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Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв прокомментировал информацию СМИ о своём возможном назначении на должность наставника мадридского «Реала».
Лёв прокомментировал сообщения СМИ о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала»
  • Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв
  • globallookpress.com

«Я полностью это исключаю. Уверен, что они найдут сильного преемника Зинедину Зидану. Но беспокоиться об этом должен не я, я сейчас с Германией думаю о чемпионате мира», — приводит слова Лёва Marca.

58-летний специалист возглавляет национальную команду Германии с 2006 года.

Ранее Маурицио Почеттино прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала».

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