Почеттино прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала»

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Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своём возможном назначении на должность главного тренера испанского «Реала».
Почеттино прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала»
  • Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино
  • Reuters

«Я живу сегодняшним днём. Думаю исключительно о нынешнем положении вещей. Происходит только то, что должно, и это мне нравится», — цитирует Почеттино AS.

По словам тренера, известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Гриффа дал ему совет, что нужно предоставить возможность футболу определить его дальнейшую судьбу.

«Я не хочу делать это самостоятельно», — отметил наставник «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Реала» также может занять наставник итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

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