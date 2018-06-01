Почеттино прокомментировал слухи о своём возможном назначении на пост главного тренера «Реала»

Главный тренер английского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал слухи о своём возможном назначении на должность главного тренера испанского «Реала».

«Я живу сегодняшним днём. Думаю исключительно о нынешнем положении вещей. Происходит только то, что должно, и это мне нравится», — цитирует Почеттино AS.

По словам тренера, известный в прошлом аргентинский футболист Хорхе Гриффа дал ему совет, что нужно предоставить возможность футболу определить его дальнейшую судьбу.

«Я не хочу делать это самостоятельно», — отметил наставник «Тоттенхэма».

Ранее сообщалось, что пост главного тренера «Реала» также может занять наставник итальянского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.