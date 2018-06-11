Лёв: каждая команда захочет отнять у сборной Германии титул чемпиона мира по футболу

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв рассказал о шансах команды выиграть чемпионат мира второй раз подряд.

«Когда вы являетесь чемпионом мира, победителем Кубка конфедераций и номером один в рейтинге ФИФА в течение трёх или четырёх лет, вас постоянно пытаются догнать. Каждая команда захочет лишить титула действующего обладателя», — приводит слова Лёва официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Специалист отметил, что Франция, Испания, Бразилия и Аргентина стали сильнее с 2014 года.

«Чтобы выиграть титул, всё должно сложиться хорошо. Учитывая, что команды настолько похожи по качеству, другие факторы также, безусловно, играют определённую роль», — добавил Лёв.

Ранее сообщалось, что посол Аргентины в России хочет увидеть противостояние Месси и Акинфеева в финале ЧМ-2018 по футболу.