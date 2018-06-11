Посол Аргентины в России хочет увидеть противостояние Месси и Акинфеева в финале ЧМ-2018 по футболу

Посол Аргентины в России Рикардо Лагорио хотел бы увидеть в финале турнира противостояние нападающего сборной страны Лионеля Месси и Игоря Акинфеева, вратаря национальной команды — хозяйки предстоящего чемпионата мира.

«Финал Аргентина — Россия вполне возможен, почему нет? Я видел товарищескую игру сборных России и Аргентины в «Лужниках» и могу сказать, что у вас просто отличный вратарь — один из лучших в мире», — приводит слова Лагорио ТАСС.

Посол подчеркнул, что представителей сборной Аргентины прекрасно приняли в Бронницах.

«Футболисты сборной Аргентины очень счастливы в России», — добавил Лагорио.

На групповом этапе мирового первенства Аргентина сыграет с Исландией, Хорватией и Нигерией. Россияне встретятся с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Ранее футболист сборной Уругвая Хименес заявил, что статус хозяев ЧМ-2018 должен помочь российским игрокам.