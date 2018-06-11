Футболист сборной Уругвая Хименес считает, что статус хозяев ЧМ-2018 должен помочь российским игрокам

Защитник сборной Уругвая Хосе Мария Хименес поделился ожиданиями от матча с национальной командой России, который состоится 25 июня в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу.

«Мы понимаем, что Россия — хозяйка чемпионата. Это поможет ей, она будет иметь большую поддержку болельщиков, что увеличивает её шансы в игре с нами», — приводит слова Хименеса ТАСС.

Спортсмен отметил, что россияне, против которых он играл, хорошо развиты физически и поддерживают хороший ритм игры.

«Очень большое значение для них будет играть тот факт, что у них на футболках будет герб России, этот факт положительно скажется на их способностях», — подчеркнул Хименес.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Египта Салах приступил к тренировкам после травмы.