Футболист сборной Египта Салах приступил к тренировкам после травмы

Нападающий сборной Египта по футболу Мохаммед Салах проводит первую тренировку после травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Египта.

Отмечается, что Салах занимается индивидуально под присмотром медицинского штаба.

Сборная Египта прибыла в Россию 10 июня и в этот же день провела открытую тренировку без участия Салаха.

На групповом этапе мирового первенства подопечные Эктора Купера сыграют с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.

Ранее Кадыров поделился впечатлениями от встречи с Салахом.