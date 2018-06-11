Кадыров поделился впечатлениями от встречи с Салахом

Глава Чечни Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от встречи с нападающим сборной Египта по футболу Мохаммедом Салахом на открытой тренировке команды на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

«Мне очень понравилось, что трибуны с большим уважением относились к гостям, стадион буквально потонул в восторженных возгласах, когда мы с Салахом появились на дорожке», — написал Кадыров на своей странице в VK.

Он также рассказал, как отнёсся сам Салах к такой встрече в столице Чеченской Республики.

«Мохаммед Салах был взволнован и обрадован, увидев, что в Чечне его так любят и уважают, он выразил благодарность за тёплый приём», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров назвал Салаха лучшим футболистом мира и идеальным человеком.