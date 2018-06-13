«России следует настроиться на выход из группы»: легенда сборной Англии Кэмпбелл — о ЧМ-2018 и британских фанатах

Общее историческое прошлое обеих стран и их союзнические отношения во время Второй мировой войны сблизят российских и британских болельщиков во время чемпионата мира по футболу. Так считает экс-капитан сборной Англии Сол Кэмпбелл. В интервью RT он рассказал, почему его соотечественникам не нужно бояться приезжать на турнир, выразил своё отношение к отказу королевской семьи нанести визит и дал совет российской команде, как нужно выступать на домашнем мундиале.

— Вы побывали в Волгограде. Какие впечатления остались у вас от города, его жителей и хода подготовки к чемпионату?

— Здесь много доброжелательных, дружелюбных и открытых людей, а также солнечная погода. Во время чемпионата мира, уверен, будет жарко. Все рады принять участие и с нетерпением ожидают начала турнира — ведь это одно из крупнейших спортивных событий в мире. Уверен, что многие жители Волгограда, да и всей России очень довольны тем, что в стране состоится чемпионат мира.

— Вы единственный английский футболист, сыгравший на шести международных турнирах подряд.

— Я впервые принял участие в ЧМ во Франции в 1998 году. Тогда я был совсем молод. Но за турнирами следил, разумеется, давно. Мундиаль — это мечта. Когда наблюдаешь за ним как зритель, он кажется чем-то далёким, несбыточным. А оказавшись на турнире в качестве игрока, испытываешь совсем иные ощущения. Временами приходится абстрагироваться от происходящего, потому что, если очень сильно сосредоточиться на игре, а потом вдруг осознать, что на тебя смотрит вся страна, в голове начинает твориться что-то невообразимое.

— Как с этим справляться?

— Сложно сказать. Ты почти забываешь о главной своей обязанности — хорошо играть для страны, и время пролетает мгновенно, по щелчку пальцев. И уже потом, в зависимости от результатов, оглядываешься назад и вспоминаешь турнир.

— Осуществить мечту вам не удалось…

— Увы, но мы провели несколько потрясающих матчей, встречались с удивительными людьми. Бывали и грустные, и счастливые моменты. Но опыт, который получаешь, выступая против лучших игроков других стран, высокое качество игры — это лучшая награда для футболиста.

— Ваша первая игра за сборную состоялась на Евро-1996. Вы вышли на замену во время матча с Шотландией. Что вы чувствовали?

— Думаю, я попал в сборную в слишком молодом возрасте, чтобы в полной мере осознавать происходящее. Я не входил в основной состав, а только тренировался и пытался найти своё место в команде, чтобы иметь возможность выйти на замену, если кто-то получит травму. Не ожидал, что меня выпустят на поле, а потому чувствовал себя расслабленно. Но я понимаю, что другие игроки не могли не реагировать на это давление, возникающее от того, что за тобой следит вся страна. Нам ведь тогда до гола не хватило всего нескольких десятков сантиметров, и чемпионат мог бы завершиться совершенно иначе.

— В этом году чемпионат мира пройдёт в России, но россияне не ожидают многого от своей сборной. О реальной борьбе за титул речи не идёт. Может ли подобное отношение сыграть сборной на руку?

— Как и в любой другой стране, здесь гордятся своей сборной, которая представляет Россию на международных соревнованиях. И конечно, такое отношение может принести пользу. С другой стороны, давление помогает сконцентрироваться. Если выходить на поле, думая: «Мы сегодня всё равно не выиграем, можно не стараться», — то лучше с таким настроем вообще не играть. На мой взгляд, если болельщики не оказывают давление, то оно всё равно должно быть внутри команды. Игроки должны стремиться удивлять, должны выкладываться на полную — а там уж будь что будет.

Даже если не получится, все увидят, что они хотя бы старались. В любом случае, это будет команде на руку. Поэтому, по моему мнению, сборной России следует настроиться на то, чтобы приложить усилия с целью выйти из группы, а потом, быть может, пойти ещё дальше.

— На чемпионате мира 1998 года вам доверили капитанскую повязку, и вы стали вторым в списке самых молодых вожаков сборной…

— Да, это была большая честь. Мальчишкой ты смотришь футбол — и для тебя это невероятное действо. И вдруг ты оказываешься в команде и возглавляешь сборную своей страны. Забавно, что в юношеских сборных страны я ни разу не был капитаном. И вот меня сделали капитаном, когда я в составе основной сборной представлял страну на главном футбольном событии мира. Это огромная честь.

— Правда ли, что вы отказались от капитанской повязки, когда играли в юношеский футбол, чтобы лучше сосредоточиться на собственной игре?

— В каком-то смысле да, отказался. Но это было в клубе, а не на международном уровне, когда я играл в молодёжной команде. Я считаю, что до капитанства нужно дорасти. Если кто-то стал капитаном в 16 лет, это ещё не значит, что он останется им, когда начнёт играть по-взрослому. У тебя меняется философия, ты становишься более уверенным в себе, ты более собран, лучше знаком с реалиями, более зрел.

Достигнув высот в юном возрасте, некоторые футболисты на этом останавливаются, и потом ты их нагоняешь, а когда попадаешь в основной состав, то уже заметно опережаешь буквально по всем показателям. Это про меня. Я был более сформировавшимся игроком, готовым к такой роли. Поэтому я предпочитал такой подход в клубных командах. Повторю: представлять свою страну и быть капитаном сборной — это другое, это настоящая привилегия.

— В 1999 году вы стали первым темнокожим игроком, который в качестве капитана клуба поднял над головой кубок на стадионе «Уэмбли».

— Поднять кубок над головой — невероятное чувство для любого капитана. Это момент, который занимает особое место в моём сердце. И да, вряд ли много кто может сказать, что стал первым темнокожим капитаном, которому выпала такая честь. Но в первую очередь я просто игрок и капитан, взявший вместе со своей командой кубок. Кроме того, было замечательно подняться по ступеням старого «Уэмбли» и немного прикоснуться к футбольной истории.

— Вы поддерживаете организацию Kick It Out и другие антирасистские движения. Чувствуете ли вы, что подобные кампании изменили ситуацию с расизмом в футболе?

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— Сейчас немало людей ведут хорошую работу в этом направлении. Всегда важно открыто выражать свою точку зрения. Это и подарки для фанатов, и взаимодействие с командами, и представители ФИФА, путешествующие по России. Подобное было и в Англии, когда дела у нас обстояли плохо. Но люди сейчас более открыто выражают свою позицию и понимают, что подобному не место в спорте.

Так что есть много хороших инициатив, проводится множество кампаний. Люди прикладывают усилия, и постепенно такое поведение на спортивных мероприятиях становится неприемлемым. Да и вообще, если получится избавиться от расизма на стадионах, постепенно это отложится в сознании людей.

— Как вы заметили, спорт — прекрасный способ преодолеть подобные барьеры. Как считаете, не возникнут ли они вновь из-за действий политиков и королевской семьи, отказавшейся посетить чемпионат мира в России?

— Ситуация сложилась крайне деликатная. Разумеется, следует сначала выяснить всё досконально, а затем оценить полученную информацию. А у нас в футболе нет времени размышлять о том, что происходит за его пределами. Я могу понять случившееся на официальном уровне. Не то чтобы у них связаны руки, но ситуацию в целом и причины произошедшего я понимаю. И тогда становится ясно, почему в дело решили втянуть футбол.

— За последнее время состоялось много матчей между российскими и британскими командами. Тогда россияне оказали гостям тёплый приём в прямом смысле — они дарили им пледы с радушным приветствием. Как думаете, опыт побывавших в России фанатов подстегнёт других болельщиков приехать сюда или всё-таки помешает текущая обстановка?

— На мой взгляд, ФИФА придумала отличный выход с билетами, которые дают право посещения России без визы. Так что теперь всё зависит от того, как она сама себя покажет. Например, некоторые игры состоятся здесь, в Волгограде. Сомневаюсь, что многие англичане посещали этот город за последние лет десять или вообще когда-либо.

Теперь же у них появится возможность увидеть этот исторический город, где во время Второй мировой войны погибло столько людей. Возможно, это поможет им лучше понять русских, ведь во время войны британцы тоже понесли большие потери. Думаю, подобные точки соприкосновения помогут людям найти общий язык.

— Многие считают, что английской команде очень повезло с жеребьёвкой. Как вы думаете, если Англия выйдет из группы, с кем она встретится в плей-офф?

— Мне кажется, Япония настроена весьма серьёзно. Отлично выглядит и сборная Колумбии. Возможно, нашим соперником станет именно она. Было бы неплохо, ведь мы уже как-то побеждали её на чемпионате мира.

— Вы скорее предпочтете зрелищный матч или лёгкую победу?

— В наше время не бывает лёгких побед. Стоит только подумать, что матч будет простым, как всё сразу пойдёт наперекосяк. Наша сборная неоднократно проигрывала именно по этой причине. Так произошло в матче с Исландией на Евро-2016. Поэтому нужно сосредоточиться на текущем моменте и действовать по ситуации.

— Много ли болельщиков в Великобритании с нетерпением ожидают начала чемпионата? Для них это очередное радостное футбольное событие или они всё же настороже?

— Чемпионат мира в России всё же несколько отличается от других, ведь все привыкли к тому, что мундиаль проходит в Европе, Южной Америке, Азии. И это очень интересно. В связи с этим люди пока не знают, что их ожидает: вдруг там допотопные камеры и трансляция будет с помехами? Ведь некоторые люди на Западе до сих пор мыслят категориями «железного занавеса». Но Россия устроит потрясающее зрелище, такое же, как в Сочи. Она хочет, чтобы всё прошло должным образом, ведь событие будут освещать ведущие СМИ. Думаю, чемпионат поможет разрушить многие барьеры, и наверняка удивит многих гостей и подружит их с принимающей стороной.

— Какой совет вы могли бы дать молодым игрокам, которые сталкиваются с первыми серьёзными препятствиями на профессиональном пути?

— В первом своём матче я забил гол и хорошо проявил себя в молодёжной команде, но в ней была пара моих ровесников, которые получали игровую практику в основном составе с начала сезона. Я тогда играл в сборной и мы иногда пересекались во время товарищеских матчей или благотворительных игр за клуб. И мне было довольно непросто и даже обидно. Но я понял, что в таком случае нужно упорно работать и верить в свой талант. Большинство футболистов и других спортсменов и без того часто сталкиваются с критикой извне. А если возникнет и внутреннее сомнение, им вряд ли удастся чего-то достичь. Так что упорство и вера в свой талант — это самое главное.