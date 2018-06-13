«Мир замер в ожидании»: Вальдеррама о подготовке к футбольным турнирам, составе сборной Колумбии и прогнозах на ЧМ

Уникальность каждого чемпионата мира заключается в его непредсказуемости. Об этом заявил бывший колумбийский футболист Карлос Вальдеррама, который на время мундиаля станет экспертом RT. Легендарный Эль Пибе рассказал об особенностях работы комментатором и сильных сторонах своей национальной команды. Также он дал прогноз на результаты группового этапа.

— До чемпионата мира осталось совсем немного времени. Наверное, вам тоже уже не терпится увидеть игроков в действии?

— Да, наступает волнительный период. Весь мир замер в ожидании мундиаля в России, которому, я уверен, успех гарантирован. Ведь большинство попавших на него сборных — прекрасные команды.

— Вы принимали участие в чемпионате мира не только как футболист, но и выступали в роли спортивного журналиста. В чём различие в подготовке комментатора и игрока?

— В первом случае работа воспринимается как своеобразный вызов. Ты должен внимательно наблюдать за ходом матча, параллельно комментировать и анализировать. Что касается подготовки, то к началу турнира ты уже должен быть во всеоружии. Совсем другое дело, когда ты сам играешь на поле. Это уже не только вызов, но и удовольствие. Футболисты сборной настраиваются на каждую конкретную игру заранее.

— Что из последних событий футбольного мира запомнилось вам больше всего?

— По возможности слежу за всеми турнирами. Так, утром проходят матчи чемпионата Италии, затем Испании и Англии, вечером — Аргентины или Бразилии. То есть мы стараемся охватить как можно большее количество поединков, чтобы иметь возможность оценить самых разных игроков и понять, что нас ожидает на чемпионате мира.

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— Что скажете о Лиге чемпионов этого сезона?

— Обе команды заслуженно оказались в финале. «Реал» достаточно спокойно и планомерно преодолевал один этап за другим. «Ливерпуль» же давно не проходил в эту стадию, хотя у Клоппа такой опыт с другими клубами уже есть. Но никто однозначно не мог предсказать результат, в подобных поединках может произойти абсолютно всё.

— Никто не ожидал прорыва, который совершил Салах буквально за год. Что вы думаете об этом футболисте?

— Думаю, Мохаммед и в дальнейшем продолжит свой успех. Он превосходно играл в этом сезоне. Но, к сожалению, футбол всегда сопряжён с риском, на который и пошёл египтянин, и уже на 25-й минуте он получил травму. Разумеется, после этого игра команды пошла на спад, ход матча полностью изменился. Но я считаю, что, несмотря на повреждение, он примет участие в чемпионате. Болельщики на это очень надеются.

— Именно Салах представляет собой основную угрозу для соперников сборной Египта?

— Конечно, ведь он ключевая фигура, как Криштиану Роналду у Португалии, Лионель Месси у Аргентины, а Хамес и Фалькао у Колумбии. Именно поэтому весь мир так пристально следит за ними. Мохаммед — один из лучших бомбардиров на международном уровне.

— Давайте поговорим о сборной Колумбии. Чему игроки должны посвятить оставшееся до мундиаля время?

— Подготовке. Им необходимо как можно лучше узнать друг друга. Хотя сейчас у них нет месяца или хотя бы двух недель для того, чтобы сыграться, как было в наше время, но даже короткий период до начала чемпионата мира нужно провести максимально эффективно.

— В Латинской Америке существует традиция провожать сборные на крупные турниры, проходящие на других континентах. Расскажите о том, как это было в Колумбии.

— Это было потрясающе! В проводах принимали участие много известных людей, музыканты, спортсмены из других видов спорта. Но самое главное — стадион был под завязку заполнен болельщиками. Это говорит о том, что они действительно любят свою сборную. Игроки это понимают и чувствуют возложенную на них ответственность.

— Что вы думаете о появлении Эстебана Камбьяссо в тренерском штабе национальной команды?

— Считаю, что это было правильное решение. Дело в том, что Хосе Пекерман знал его на протяжении долгого времени, ещё со времён молодёжной сборной. И это замечательно, что он даёт шанс одному из своих учеников.

— А что Камбьяссо может дать сборной?

— Очень многое, ведь Эстебан — игрок высокого уровня с большим опытом участия в чемпионатах мира. И именно этот опыт он сможет передать своим подопечным.

— Некоторые игроки колумбийского чемпионата не попали в итоговую заявку сборной. Речь идёт о Йимми Чара и Теофило Гутьерресе. Вы согласны с этим решением?

— Я думаю, что это справедливо, потому что они не проявили себя должным образом за предыдущие шесть месяцев. Бывает, что клуб играет плохо, но какой-то конкретный футболист показывает себя лучше остальных. И тренер национальной команды это видит. Но в данном случае их результат был недостаточным для того, чтобы быть в составе сборной Колумбии на мундиале.

— Вы относитесь к тем, кто считают, что спортсмена нужно оценивать по физической форме, а не по карьере в целом?

— Конечно, ведь на имени далеко не уедешь. Надо смотреть на результаты в данный момент времени, потому что чемпионат мира — это первые три матча. Если ты выигрываешь стартовый поединок, у тебя уже появляется шанс. А если проигрываешь — дальше будет только сложнее. В связи с этим в составе сборной должны быть только спортсмены, находящиеся в отличной форме.

— Хуан Куадрадо недавно заявил, что сильной стороной Колумбии на этом мундиале станет её сыгранность. Что вы об этом думаете?

— Это очень важно, потому что игроки должны дополнять друг друга. Если я не ошибаюсь, сейчас в национальной команде присутствует восемь-девять футболистов, принимавших участие в прошлом чемпионате мира. Остальные — относительно молодые, но при этом имеющие опыт игры на международном уровне спортсмены. И я считаю, что это идеальное сочетание.

— Расскажите про линию атаки национальной команды.

— У нас есть Фалькао, Мурьель, опытный Бакка, Борха, выступающий в чемпионате Бразилии, Искьердо, отыгравший сезон в Англии, Кинтеро, набравший хорошую форму в «Ривере». Это одни из лучших футболистов Колумбии.

— А что вы скажете об обороне?

— Здесь опыт Сапаты, Ариаса сочетается с молодостью Санчеса, успешно выступающего за «Тоттенхэм», Мина из «Палмейраса», который способен очень на многое. Кроме того, на левом фланге у нас талантливые новички Фабра и Мохика.

— С Оспиной на воротах также не должно возникнуть никаких проблем.

— Да, потому что два других голкипера находятся в хорошей игровой форме.

— Как вы оцениваете нынешнюю тактику сборной Колумбии?

— Однозначно положительно. Отдельно хотелось бы отметить вклад Фалькао, которому все очень доверяют. Своей игрой Радамель доказал, что имеет на это право — ведь стоит ему получить мяч, он сразу реализовывает момент.

— Считаете ли вы, что он в состоянии провести на поле 90 минут сразу в нескольких матчах на чемпионате мира?

— У Фалькао нет проблем с физической подготовкой. Поэтому всё будет зависеть от результатов сборной. Отталкиваясь от этого, тренерский штаб решит, необходимо ли выпускать его на оба тайма или нет.

— Хорошо или плохо, что Колумбия начинает играть последней?

— Я думаю, что всё относительно. Нам досталась последняя группа, зато будет возможность понаблюдать за теми, кто начнёт турнир раньше, проанализировать игру остальных команд, а значит, контролировать ситуацию. В данном случае очень важно сохранять спокойствие, справиться с волнением.

— Вы уже на протяжении долгого времени наблюдаете за чемпионатами мира. В чём заключается основное различие между мундиалями?

— Каждый из них по-своему уникален. Есть определённые фавориты, но всегда случаются сюрпризы.

— Что вы думаете по поводу новых технологий?

— Я считаю, что если они идут на пользу футболу, то их использование вполне оправданно.

— А как же спорные моменты?

— Будем надеяться, что подобных ситуаций не возникнет. На мой взгляд, основная проблема видеоповторов заключается в потере живых эмоций. Представьте: игрок забивает мяч, начинает радоваться и праздновать вместе с болельщиками, а потом оказывается, что гола не было. Настроение пропадает. Поэтому главное, чтобы все нововведения шли на пользу спорту. То же самое могу сказать и о системе определения офсайдов.

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— Первая игра чемпионата мира пройдёт между Россией и Саудовской Аравией в группе А. Основными претендентами на выход многие видят хозяев турнира и сборную Уругвая. Вы согласны с этим?

— Проблема заключается в том, что мы пока не видим, в какой форме находятся команды. В связи с этим уже в самом начале всё может пойти не так, как предполагалось. Но если судить исключительно по репутации сборных, я бы сказал, что первое место здесь займёт Уругвай. С остальными командами не всё так очевидно. У россиян будет сильнейшая поддержка с трибун. У Египта очень хорошая сборная, в составе которой играют известнейшие игроки. Именно эти две команды поборются за выход из группы.

— В группе В сыграют Португалия, Испания, Марокко и Иран.

— Думаю, что здесь можно говорить об Испании и Португалии. Однако полной уверенности и в этом случае быть не может. Но именно по этой причине футбол — лучшее в мире зрелище.

— В своей группе Франция сможет легко обойти всех соперников.

— Не уверен, что всё будет настолько просто. Помимо Франции, которая, разумеется, имеет значительное преимущество, здесь играют Перу, Дания и Австралия. Поэтому французской сборной не стоить быть слишком самонадеянной. Но если нужно назвать вторую команду, то я бы выбрал перуанцев.

— В группе D, где расположились сборные Аргентины, Хорватии, Нигерии и Исландии, всё тоже выглядит достаточно предсказуемо.

— Я бы не согласился с этой точкой зрения. В одну восьмую должна выйти Аргентина. А с ней — либо Хорватия, либо Нигерия. Сюрприз может преподнести и Исландия. Именно поэтому здесь определить победителей будет сложнее всего.

— У сборной Бразилии не должно возникнуть никаких проблем?

— Да, она однозначно пройдёт в следующий этап. Кроме того, я бы поставил на Коста-Рику, хотя Сербия тоже в состоянии отлично себя показать.

— В следующей группе встретятся Германия, Мексика, Швеция и Южная Корея.

— В данном случае с определённой долей уверенности можно сказать, что победителями станут Германия и Мексика. Даже в случае ничейного результата между этими сборными в стартовом поединке мексиканцы могут рассчитывать на выход из группы. Остальные сборные вряд ли смогут на что-либо претендовать, тем более что у шведов не будет Ибрагимовича.

— Что можете сказать о группе G?

— Уверен, что дальше пройдут Англия и Бельгия, хотя мне будет крайне интересно понаблюдать за Панамой на её первом мундиале. Её я бы не стал сбрасывать со счетов.

— Кто займёт первое и второе места в заключительной группе?

— Мои фавориты — Колумбия и Польша. Хотя команды будут идти вровень: Сенегал — непростая сборная, у Японии также есть много хороших игроков. Уверен, что первые же матчи покажут, чего нам ожидать дальше.