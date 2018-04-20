Тренер сборной Швеции по футболу не вызовет Ибрагимовича на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон прокомментировал слухи о возможном возвращении в команду нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича.

«Златан и несколько других футболистов сказали, что не хотят играть за сборную после чемпионата Европы во Франции, и я уважаю их решение. Но я не могу серьёзно относиться к тому, что пишет пресса и что говорит сам Златан. Я могу основываться только на том, что было сказано между нами», — приводит слова Андерссона Sportskeeda.

Специалист отметил, что Ибрагимович не связывался с ним по поводу участия в чемпионате мира и не входит в планы сборной на мундиаль.

На групповом этапе турнира сборная Швеция встретится с Германией, Южной Кореей и Мексикой.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович намерен стать актёром.