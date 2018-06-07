Они не приедут в Россию: Ибрагимович, Сане, Икарди и ещё 20 игроков, которые пропустят ЧМ-2018

Стали известны окончательные заявки всех команд — участниц чемпионата мира по футболу 2018 года. По разным причинам в них не оказалось ряда звёздных игроков, которые могли бы усилить любую дружину на мундиале. RT составил символическую сборную из 23 футболистов, которые не смогут продемонстрировать свои таланты в России.

Вратари

Основной состав: Серхио Ромеро («Манчестер Юнайтед», сборная Аргентины)

Запасные: Джо Харт («Вест Хэм», сборная Англии), Лорис Кариус («Ливерпуль», сборная Германии)

На чемпионате мира в России не выступят сразу три известнейших голкипера, двое из которых являлись первыми номерами своих национальных команд на протяжении долгих лет. Но если в случае с Ромеро причиной отсутствия в окончательной заявке стала травма, то Харт не попал в сборную исключительно по спортивному принципу. Главный тренер Гарет Саутгейт принял решение оставить 31-летнего стража ворот вне заявки, сделав ставку на более молодых Джордана Пикфорда, Джека Батленда и Ника Поупа.

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Что касается Кариуса, то до настоящего времени вратарь «Ливерпуля» не провёл в национальной команде своей страны ни одного матча, ограничившись редкими выступлениями за юношеские команды. А после фиаско в финале Лиги чемпионов о дебюте в сборной Германии оставалось только мечтать.

В импровизированной сборной не попавших на ЧМ Кариусу также светит только место третьего голкипера. Он не обладает ни достаточным опытом, ни мастерством и уверенностью, чтобы бороться с Хартом и Ромеро. При этом место в основном составе больше заслуживает именно аргентинец. Во-первых, четыре года назад он стал одним из ключевых факторов, которые позволили его команде добраться до финала мундиаля в Бразилии. А во-вторых, он является единственным из представленных вратарей, который мог по праву рассчитывать на место в основе своего коллектива на турнире.

Центральные защитники

Основной состав: Давид Луис («Челси», сборная Бразилии), Лоран Косельни («Арсенал», сборная Франции), Шкодран Мустафи («Арсенал», сборная Германии)

Запасные: Георгий Джикия («Спартак», сборная России), Роланду («Марсель», сборная Португалии)

Не сможет сыграть на ЧМ и ряд звёзд защитной линии. При этом в данном случае основной причиной невызова футболистов стали тяжелейшие травмы. Так, из-за разного рода повреждений на мундиаль не приедут Лоран Косельни, Роланду и Георгий Джикия. Причём если француза и португальца вывели из игры проблемы с ахилловым сухожилием, то россиянин получил разрыв передней крестообразной связки колена в товарищеском матче.

Защитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Георгий Джикия

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В случае с Луисом и Мустафи ситуация несколько иная. По ходу сезона между бразильцем и наставником «Челси» Антонио Конте возник конфликт, который привёл к ограничению игрового времени спортсмена. Как итог, отсутствие должного количества практики и волевое решение главного тренера пентакампеонов Тите не вызывать футболиста на чемпионат мира.

Не убедил наставника сборной Германии Йоахима Лёва и Мустафи. Действующий чемпион мира разделил со своими одноклубниками неудачи «Арсенала» в прошедшем сезоне и не смог зарекомендовать себя в качестве игрока национальной команды.

При этом для попадания в основной состав «команды неудачников» опыта и регалий Мустафи вполне достаточно. Вместе со своим партнёром по «Арсеналу» Косельни и Луисом он смог бы составить вполне работоспособную тройку в центре обороны. За это трио говорят как опыт, так и отличный послужной список. На троих футболисты провели в составе своих национальных сборных более 125 матчей.

Фланговые футболисты

Основной состав: Лерой Сане («Манчестер Сити», сборная Германии), Дани Алвес («Пари Сен-Жермен», сборная Бразилии)

Запасные: Маркос Алонсо («Челси», сборная Испании), Эктор Бельерин («Арсенал», сборная Испании)

Отсутствие в окончательной заявке бундестим полузащитника «Манчестер Сити» стало одной из главных сенсаций последних дней. Сане провёл потрясающий сезон в составе чемпиона Англии: хавбек записал на свой счёт девять голов и 12 результативных передач в 28 матчах турнира и был признан лучшим молодым футболистом Английской премьер-лиги. Однако даже эти заслуги не заставили Лёва дать юному атлету шанс выступить на главном футбольном форуме четырёхлетия.

Полузащитник английского «Манчестер Сити» и сборной Германии по футболу Лерой Сане

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Как и Йоахим, наставник национальной команды Испании Хулен Лопетеги имеет настолько богатый выбор игроков, что может отказаться от услуг Маркоса Алонсо и Эктора Бельерина. Причём если футболист «Арсенала» не может назвать этот сезон сверхуспешным, то выступление воспитанника «Реала» заслужило исключительно позитивные отзывы. Доказательством этого является хотя бы включение латераля «Челси» в символическую сборную сезона в АПЛ. Но, по мнению главного тренера, даже этого недостаточно для того, чтобы конкурировать за место в составе с Жорди Альбой из «Барселоны» и защитником королевского клуба Нача Фернандесом.

Единственным футболистом данного амплуа, чьи надежды выступить на чемпионате мира перечеркнула травма, стал легендарный Дани Алвес. В мае бразильца постигла та же участь, что и Джикию: он повредил переднюю крестообразную связку колена и выбыл из строя приблизительно на шесть месяцев.

Однако Алвес может рассчитывать на место в основном составе дружины футболистов, вынужденных смотреть мундиаль по телевизору. При всём уважении к Бельерину, Даниэл обладает таким огромным мастерством и опытом, которые позволяют ему даже в 35 лет считаться одним из лучших фланговых игроков в мире. Пару на противоположном краю ему составит Сане. В отличие от Лёва, в RT не смогли проигнорировать успехи 22-летнего уроженца Эссена в прошедшем сезоне.

Центральные полузащитники

Основной состав: Сеск Фабрегас («Челси», сборная Испании), Раджа Наингголан («Рома», сборная Бельгии)

Запасные: Хави Мартинес («Бавария», сборная Испании), Денис Глушаков («Спартак», сборная России), Игорь Денисов («Локомотив», сборная России)

Не порадуют болельщиков своим мастерством на ЧМ-2018 и целый ряд прославленных игроков центральной линии поля. Особо примечателен тот факт, что причиной невызова всех вышеперечисленных футболистов стали не травмы. Так, проведший великолепный сезон в «Роме» Наингголан не попал в состав сборной Бельгии по тактическим соображениям, а Фабрегас, в свою очередь, ни разу не получал приглашения в национальную команду за время работы с ней Лопетеги. Схожая ситуация и у Мартинеса. Универсал из «Баварии» лишь пару раз оказывался в заявке коллектива на протяжении отборочного турнира и вряд ли мог рассчитывать на попадание в итоговый список.

Полузащитник римской «Ромы» и сборной Бельгии по футболу Раджа Наингголан

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Не выступят на чемпионате мира и двое российских полузащитников. Причём если в возвращение в команду Игоря Денисова верили самые отчаянные фанаты спортсмена, то Денис Глушаков на протяжении последних лет воспринимался как один из лидеров дружины Станислава Черчесова. Однако смазанная концовка сезона лишила хавбека «Спартака» путёвки на домашний мундиаль.

При Фабрегасе и Наингголане Глушакову и Денисову было бы очень сложно оказаться в основе сборной «неудачников» чемпионата мира. В прошедшем сезоне бельгиец помог своему клубу впервые за 34 года пробиться в полуфинал Лиги чемпионов, а испанец до сих пор обладает как прекрасной техникой паса, так и мастерством в организации атак. Вдвоём они могли бы составить отличную пару в центральной зоне, которая была бы способна создать серьёзные проблемы любому оппоненту.

Нападающие

Основной состав: Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед», сборная Франции), Александр Ляказетт («Арсенал», сборная Франции), Златан Ибрагимович («Лос-Анджелес Гэлакси», сборная Швеции)

Запасные: Карим Бензема («Реал», сборная Франции), Альваро Мората («Челси», сборная Испании), Мауро Икарди («Интер», сборная Аргентины)

Не продемонстрируют свои таланты на первенстве планеты и несколько ярчайших представителей атакующей линии. Как и в случае с полузащитниками, каждый из них был вполне готов помочь своей национальной команде на турнире, а причиной их отсутствия в заявке является исключительно решение тренера. Примечательно, что сразу трое форвардов оказались не нужны наставнику французской сборной Дидье Дешаму. Но если шансы опального Карима Бензема были перечёркнуты давним инцидентом с Матьё Вальбуэна, то невызов Марсьяля и Ляказетта продиктован сугубо видением наставника. Так, рулевой «трёхцветных» отметил, что оба смотрелись недостаточно хорошо, и остановил свой выбор на других исполнителях.

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То же самое касается Мораты и Икарди. Однако если испанец провёл не самый яркий сезон в карьере, не сумев стать лидером нападения «Челси», то аргентинец выступил впечатляюще и отметился 29 голами в 36 матчах за миланский «Интер». Однако даже бомбардирские подвиги не позволили ему вытеснить из основного состава альбиселесте Гонсало Игуаина и Серхио Агуэро.

Особняком среди вышеназванных нападающих стоит легендарный Златан Ибрагимович. Швед объявил о завершении выступлений за национальную команду в 2016 году, но болельщики продолжали верить, что звёздный форвард может изменить своё решение. Однако убедить его не смог даже выход сборной в финальную часть первенства планеты. Выступающий в США футболист остался при своём мнении и отказался защищать цвета «тре крунур» на мундиале.

Но даже в 36 лет Ибрагимович остаётся одним из лучших форвардов мира, что он исправно доказывает своими выступлениями в Северной Америке. В девяти матчах он отметился пятью голами и по праву занимает место в основе сборной не получивших путёвки на чемпионат мира. По крайней мере, если не по нынешним заслугам, то по статусу. Компанию же ему составят реактивные Марсьяль и Ляказетт, которые могли бы усилить любую национальную команду мира, но не смогли пригодиться своей родной стране.