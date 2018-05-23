Вратарь Гусман заменит травмированного Ромеро в заявке сборной Аргентины на ЧМ-2018 по футболу

Вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины по футболу Серхио Ромеро не примет участия в чемпионате мира в России из-за травмы правого колена.

Об этом сообщается на сайте Аргентинской футбольной ассоциации.

В окончательной заявке на ЧМ-2018 его заменит вратарь мексиканского клуба «Тигрес» Науэль Гусман.

Сборная Аргентины в группе D сыграет с национальными командами Исландии, Хорватии и Нигерии.

Ранее полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес поделился эмоциями от непопадания в окончательную заявку сборной Аргентины на чемпионат мира по футболу 2018 года.