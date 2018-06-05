Лёв объяснил, почему не включил Сане в итоговую заявку сборной Германии на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Германии по футболу Йоахим Лёв рассказал, почему не включил полузащитника Лероя Сане в окончательную заявку национальной команды на чемпионат мира 2018 года в России.

«Это был очень трудный выбор между ним и Юлианом Брандтом, и я сделал выбор в пользу Брандта. У Лероя огромный талант. Он вернётся в сборную в сентябре. Пока он ещё не заявил о себе на международном уровне. Повторюсь, выбор был очень сложным. Если бы это был стометровый забег, всё бы решилось с помощью фотофиниша», — проводит слова Лёва The Sun.

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