Футболист «Манчестер Сити» Сане прокомментировал своё непопадание в заявку сборной Германии на ЧМ-2018

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане прокомментировал своё непопадание в окончательную заявку сборной Германии по футболу на чемпионат мира 2018 года в России.

«Большое спасибо за вашу поддержку вчера и сегодня. Очевидно, я разочарован тем, что не сыграю на чемпионате мира, но я должен принять это решение. Отдам все силы, чтобы стать сильнее. Ничего, кроме слов поддержки сборной Германии в России. Отправляйтесь и завоюйте титул», — написал Сане в своём Twitter.

Ранее стало известно, что Йоахил Лёв не включил Сане в окончательную заявку сборной Германии на ЧМ-2018.