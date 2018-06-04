Футболист «Манчестер Сити» Сане не попал в заявку сборной Германии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом обнародовал окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.

В итоговый список не попали чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Лерой Сане, а также вратарь «Байера» Бернд Лено, его одноклубник защитник Джонатан Та и нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен.

Вратари: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;

защитники: Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер;

полузащитники/нападающие: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Марио Гомес, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Тони Кроос, Томас Мюллер, Себастьян Руди, Месут Озил, Марко Ройс, Тимо Вернер.

На ЧМ-2018 сборная Германии сыграет в группе F с национальными командами Швеции, Мексики и Южной Кореи.

Ранее сборная Мексики по футболу обнародовала окончательный состав команды на чемпионат мира 2018 года в России.