Футболист «Манчестер Сити» Сане не попал в заявку сборной Германии на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Германии во главе с Йоахимом Лёвом обнародовал окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.
В итоговый список не попали чемпион Англии в составе «Манчестер Сити» Лерой Сане, а также вратарь «Байера» Бернд Лено, его одноклубник защитник Джонатан Та и нападающий «Фрайбурга» Нильс Петерсен.
Das ist der finale Kader für die #WM2018 🇩🇪 ⚽#DieMannschaft#ZSMMNpic.twitter.com/tvaIKLiEuz— Die Mannschaft (@DFB_Team) 4 июня 2018 г.
Вратари: Мануэль Нойер, Марк-Андре тер Штеген, Кевин Трапп;
защитники: Жером Боатенг, Матс Хуммельс, Йозуа Киммих, Никлас Зюле, Маттиас Гинтер, Йонас Хектор, Марвин Платтенхардт, Антонио Рюдигер;
полузащитники/нападающие: Юлиан Брандт, Юлиан Дракслер, Марио Гомес, Леон Горецка, Илкай Гюндоган, Сами Хедира, Тони Кроос, Томас Мюллер, Себастьян Руди, Месут Озил, Марко Ройс, Тимо Вернер.
На ЧМ-2018 сборная Германии сыграет в группе F с национальными командами Швеции, Мексики и Южной Кореи.
Ранее сборная Мексики по футболу обнародовала окончательный состав команды на чемпионат мира 2018 года в России.