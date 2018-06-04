Маркес в пятый раз в карьере попал в заявку сборной Мексики на ЧМ по футболу

Сборная Мексики по футболу обнародовала окончательный состав команды на чемпионат мира 2018 года в России.

В заявку на турнир попал полузащитник «Атласа» Рафаэль Маркес, для которого предстоящий ЧМ станет пятым в карьере. На предыдущих четырёх (2002, 2006, 2010, 2014) он был капитаном сборной, что является рекордом. Полностью список из 23 игроков выглядит следующим образом:

— вратари: Хесус Корона, Альфредо Талавера, Гильермо Очоа;

— защитники: Эдсон Альварес, Уго Айяла, Хесус Гальярдо, Мигель Лаюн, Эктор Морено, Диего Рейес, Карлос Сальседо;

— полузащитники: Марко Фабиан, Хонатан дос Сантос, Андрес Гуардадо, Эктор Эррера, Рафаэль Маркес;

— нападающие: Джовани дос Сантос, Хесус Корона, Хавьер Акино, Хавьер Эрнандес, Рауль Хименес, Ирвинг Лосано, Орибе Перальта, Карлос Вела.

Cuatro años con una meta en la mente; meses de trabajo, incontables días de concentración. Todo para cumplir un sueño: Rusia 2018. 🏆



A demostrar que, a los mexicanos, #NadaNosDetiene. 🇲🇽



➡️ https://t.co/Lor0uRtl3Fpic.twitter.com/k3YhhBGmKT — Selección Nacional (@miseleccionmx) 4 июня 2018 г.

Мексика на групповом этапе ЧМ будет соперничать с командами Германии, Швеции и Южной Кореи.

Ранее сборная Перу по футболу обнародовала окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.