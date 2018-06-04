Футболист «Локомотива» Фарфан попал в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018

Сборная Перу по футболу обнародовала окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.
В заявку команды вошли нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан и капитан национальной команды, форвард Паоло Герреро, отбывший дисквалификацию за употребление допинга. Полностью список из 23 игроков выглядит следующим образом:
— вратари: Педро Гальесе, Карлос Каседа, Хосе Карвальо;
— защитники: Луис Адвинкула, Альдо Корсо, Мигель Трауко, Кристиан Рамос, Альберто Родригес, Мигель Араухо, Нильсон Лойола, Андерсон Сантамария;
— полузащитники: Педро Акино, Вильдер Картахена, Кристиан Куэва, Эдисон Флорес, Паоло Уртадо, Ренато Тапия, Йосимар Йотун;
— нападающие: Паоло Герреро, Энди Поло, Андре Каррильо, Рауль Руидиас, Джефферсон Фарфан.
Comunicamos la lista oficial de 23 jugadores que disputarán la @fifaworldcup_es: https://t.co/w353rsUWMNpic.twitter.com/2IGx8Nz956— Selección Peruana (@SeleccionPeru) 4 июня 2018 г.
На ЧМ-2018 сборная Перу сыграет в группе С с командами Франции, Дании и Австралии.
Ранее главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци объявил окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.