Футболист «Локомотива» Фарфан попал в окончательную заявку сборной Перу на ЧМ-2018

Сборная Перу по футболу обнародовала окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.

В заявку команды вошли нападающий московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан и капитан национальной команды, форвард Паоло Герреро, отбывший дисквалификацию за употребление допинга. Полностью список из 23 игроков выглядит следующим образом:

— вратари: Педро Гальесе, Карлос Каседа, Хосе Карвальо;

— защитники: Луис Адвинкула, Альдо Корсо, Мигель Трауко, Кристиан Рамос, Альберто Родригес, Мигель Араухо, Нильсон Лойола, Андерсон Сантамария;

— полузащитники: Педро Акино, Вильдер Картахена, Кристиан Куэва, Эдисон Флорес, Паоло Уртадо, Ренато Тапия, Йосимар Йотун;

— нападающие: Паоло Герреро, Энди Поло, Андре Каррильо, Рауль Руидиас, Джефферсон Фарфан.

На ЧМ-2018 сборная Перу сыграет в группе С с командами Франции, Дании и Австралии.

Ранее главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци объявил окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.