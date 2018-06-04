Стал известен состав сборной Саудовской Аравии на ЧМ-2018 по футболу

Главный тренер сборной Саудовской Аравии по футболу Хуан Антонио Пицци объявил окончательную заявку команды на чемпионат мира 2018 года в России.

В список из 23 футболистов вошли три представителя чемпионата Испании и 20 игроков из местного первенства. Полностью заявка выглядит следующим образом:

— вратари: Мохаммед Аль-Овайс, Яссер Аль-Мосайлем, Абдулла Майюф;

— защитники: Мансур Аль-Харби, Мотаз Хавсави, Яссер Аль-Шахрани, Осама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Али Аль-Булаихи, Омар Хавсави;

— полузащитники: Абдулла Аль-Хайбари, Абдулла Отайф, Салман Аль-Фарадж, Абдулмалек Аль-Хаибри, Тайсир Аль-Джассим, Хуссейн Аль-Мафхави, Мохамед Канно, Хаттан Бахебри, Салем Аль-Досари, Яхья Аль-Шехри;

— нападающие: Фахад Аль-Муваллад, Мохаммад Аль-Сахлауи, Моханнад Ассери.

На групповом этапе ЧМ-2018 сборная Саудовской Аравии сыграет с командами России, Уругвая и Египта. С российской сборной саудовцы встретятся в матче открытия, который пройдёт 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее сообщалось, что сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию в контрольном матче перед ЧМ-2018.