Сборная Перу разгромила Саудовскую Аравию в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Перу по футболу одержала победу над командой Саудовской Аравии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 3:0.
Дублем в составе сборной Перу отметился Паоло Герреро, отбывший дисквалификацию за кокаин.
Ещё один гол в активе Андре Каррильо.
На групповой стадии чемпионата мира сборная Перу сыграет с Францией, Данией и Австралией. Соперниками Саудовской Аравии станут команды России, Египта и Уругвая.
Ранее сообщалось, что сборная Коста-Рики обыграла команду Северной Ирландии в контрольном матче перед ЧМ-2018.