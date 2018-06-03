Сборная Коста-Рики обыграла команду Северной Ирландии в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики по футболу одержала победу над национальной командой Северной Ирландии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.
Встреча завершилась со счётом 3:0.
Победу команде из Центральной Америки принесли голы Хоана Венегаса, Хоэля Кэмпбела и Франсиско Кальво.
Свой следующий матч костариканцы проведут против Англии.
На групповом этапе чемпионата мира сборная Коста-Рики сыграет с командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.
Ранее сообщалось, что гол Неймара помог сборной Бразилии обыграть Хорватию в контрольном матче перед ЧМ-2018.