Сборная Коста-Рики обыграла команду Северной Ирландии в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики по футболу одержала победу над национальной командой Северной Ирландии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 3:0.

Победу команде из Центральной Америки принесли голы Хоана Венегаса, Хоэля Кэмпбела и Франсиско Кальво.

Свой следующий матч костариканцы проведут против Англии.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Коста-Рики сыграет с командами Бразилии, Швейцарии и Сербии.

Ранее сообщалось, что гол Неймара помог сборной Бразилии обыграть Хорватию в контрольном матче перед ЧМ-2018.