Гол Неймара помог сборной Бразилии обыграть Хорватию в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу одержала победу над национальной командой Хорватии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе «Энфилд», завершилась со счётом 2:0.

Автором первого гола в матче стал Неймар, пропустивший три месяца из-за травмы и вышедший на замену в начале второго тайма вместо Фернандиньо.

Уже в компенсированное арбитром время Роберто Фирмино поразил ворота хорватов и установил окончательный счёт встречи.

Следующим соперником бразильцев в рамках подготовки к мундиалю станет команда Австрии, а хорваты встретятся с Сенегалом.

На групповой стадии чемпионата мира Бразилия сыграет со Швейцарией, Сербией и Коста-Рикой, а Хорватия проведёт матчи с Аргентиной, Исландией и Нигерией.

Ранее сообщалось, что сборная Исландии по футболу проиграла Норвегии в контрольном матче перед ЧМ-2018.