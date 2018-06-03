Сборная Исландии по футболу проиграла Норвегии в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Исландии по футболу потерпела поражение от национальной команды Норвегии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча, которая прошла в Рейкьявике, завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Победу норвежцами принесли голы Бьорна Йонсена, Джошуа Кинга и Александра Сорлота.

Сборная Ислании ответила голами Альфреда Финнбогасона и Гилфи Сигурдссона.

Свой следующий матч исландцы проведут против Ганы, а норвежцы, не пробившиеся на ЧМ-2018, сыграют с Панамой.

На групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Исландии сыграет с командами Аргентины, Хорватии и Нигерии.

Ранее сообщалось, что сборные Бельгии и Португалии сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018.