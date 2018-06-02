Сборные Бельгии и Португалии сыграли вничью в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборные Бельгии и Португалии по футболу завершили вничью контрольный матч в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Брюсселе, завершилась со счётом 0:0.

В следующем матче бельгийцы сыграют с Египтом, а португальцы — с Алжиром.

На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Бельгии станут команды Англии, Панамы и Туниса, а Португалия сыграет с Испанией, Ираном и Марокко.

Ранее сообщалось, что сборная Германии проиграла Австрии в контрольном матче перед ЧМ-2018.