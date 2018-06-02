Сборная Германии проиграла Австрии в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Германии по футболу потерпела поражение от национальной команды Австрии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча завершилась со счётом 2:1.

На гол немецкого атакующего полузащитника Месута Озила на 11-й минуте австрийцы ответили голами Мартина Хинтереггера и Алессандро Шёпфа на 53-й и 69-й минутах соответственно.

Свой следующий матч подопечные Йоахима Лёва проведут 8 июня против Саудовской Аравии, а австрийцы, не пробившиеся на ЧМ-2018 сыграют с Бразилией.

На групповой стадии чемпионата мира по футболу сборная Германии сыграет с командами Швеции, Мексики и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что сборная Англии обыграла Нигерию в контрольном матче.