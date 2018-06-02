Сборная Англии обыграла Нигерию в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Нигерии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.

Встреча, проходившая в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счётом 2:1.

На голы Гари Кэхилла и Харри Кейна на 7-й и 14-й минутах соответственно нигерийцы ответили мячом Алекса Ивови на 47-й минуте встречи.

В следующем матче англичане сыграют с Коста-Рикой, а сборная Нигерии встретится с командой Панамы.

На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Англии станут команды Бельгии, Панамы и Туниса, а Нигерия сыграет с Аргентиной, Хорватией и Исландией.

Ранее стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018 по футболу.