Сборная Англии обыграла Нигерию в контрольном матче перед ЧМ-2018

Сборная Англии по футболу одержала победу над национальной командой Нигерии в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года.
Встреча, проходившая в Лондоне на «Уэмбли», завершилась со счётом 2:1.
На голы Гари Кэхилла и Харри Кейна на 7-й и 14-й минутах соответственно нигерийцы ответили мячом Алекса Ивови на 47-й минуте встречи.
В следующем матче англичане сыграют с Коста-Рикой, а сборная Нигерии встретится с командой Панамы.
На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Англии станут команды Бельгии, Панамы и Туниса, а Нигерия сыграет с Аргентиной, Хорватией и Исландией.
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