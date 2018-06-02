Стала известна окончательная заявка сборной Уругвая на ЧМ-2018 по футболу

Пресс-служба сборной Уругвая по футболу опубликовала окончательную заявку команды на предстоящий чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

В окончательный список из 23 игроков включены: голкиперы — Фернандо Муслера («Галатасарай»), Мартин Сильва («Васко да Гама»), Мартин Кампанья («Индепендьенте»); защитники — Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико»), Себастьян Коатес («Спортинг»), Максимильяно Перейра («Порту»), Гастон Сильва («Индепендьенте»), Мартин Касерес («Лацио»), Гильермо Варела («Пеньяроль»); полузащитники — Найтан Нандес («Бока Хуниорс»), Лукас Торрейра («Сампдория»), Матиас Весино («Интер») , Родриго Бентанкур («Ювентус»), Карлос Санчес, Джонатан Урретабискайя (оба — «Монтеррей»), Джорджиан де Арраскаэта («Крузейро»), Диего Лаксальт («Дженоа»), Кристиан Родригес («Пеньяроль»); нападающие — Кристиан Стуани («Жирона»), Максимилиано Гомес («Сельта»), Эдинсон Кавани («Пари Сен-Жермен»), Луис Суарес («Барселона»).

На групповой стадии чемпионата мира 2018 года соперниками сборной Уругвая станут команды России, Египта и Саудовской Аравии.

Ранее сборная Туниса по футболу объявила итоговую заявку на ЧМ-2018.