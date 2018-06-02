Сборная Туниса по футболу объявила итоговую заявку на ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной Туниса по футболу во главе с Набилом Маалулом обнародовал итоговый список игроков на чемпионат мира 2018 года в России.

В окончательный список из 23 игроков включены:

— голкиперы Аймен Матлути, Фарук Бен-Мустафа, Муэ Ассен;

— защитники Хамди Наггез, Дилан Бронн, Рами Бедуи, Йоан Беналуан, Сиам Бен-Юссеф, Яссин Мерия, Уссама Хаддади, Али Маалул;

— полузащитники Элье Скири, Мохамед Бен-Амор, Гилан Шалали, Ферджани Сасси, Ахмед Халил, Саиф-Эдин Хауи;

— нападающие Фахреддин Бен-Юссеф, Вахби Хазри, Анис Бадри, Бассем Срарфи, Наис Слити, Сабер Хелифа.

На групповой стадии чемпионата мира соперниками сборной Туниса станут команды Англии, Бельгии и Панамы.

Ранее сборная Южной Кореи объявила итоговую заявку на ЧМ-2018 по футболу.