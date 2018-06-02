Сборная Южной Кореи определила итоговую заявку на ЧМ-2018 по футболу

Тренерский штаб сборной Южной Кореи по футболу во главе с Син Тхэ Ёномом обнародовал итоговый список игроков на чемпионат мира 2018 года в России.

В заявку попали два представителя Английской премьер-лиги (АПЛ) — нападающий Сон Хын Мин из «Тоттенхэм Хотспур» и полузащитник Ки Сон Ен из «Суонси».

Полностью список из 23 футболистов следующим образом:

— вратари: Ким Сын Гю, Ким Чжин Хен, Чо Хюн У;

— защитники: Ким Ен Гвон, Чан Хен Су, Чон Сын Хен, Юн Ен Сон, О Бан Сук, Ким Мин У, Пак Чу Хо, Хон Чхоль, Ко Е Хан, Ли Ен;

— полузащитники: Ки Сон Ен, Чон У Ен, Чу Се Чон, Ку Джа Чхоль, Ли Джэ Сон, Ли Сын У, Мун Сон Мин;

— нападающие: Ким Син Ук, Сон Хын Мин, Хван Хи Чхан.

На ЧМ-2018 сборная Южной Кореи сыграет с командами Швеции, Германии и Мексики.

Ранее защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович и новичок «Краснодара» Урош Спаич вошли в окончательный состав сборной Сербии на чемпионат мира по футболу 2018 года.