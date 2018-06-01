Иванович и Спаич вошли в окончательный состав сборной Сербии на ЧМ-2018 по футболу

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Бранислав Иванович и новичок «Краснодара» Урош Спаич вошли в окончательный состав сборной Сербии на чемпионат мира по футболу 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Футбольного союза Сербии.

Полностью заявка национальной команды страны выглядит следующим образом:

— вратари: Владимир Стойкович («Партизан», Белград), Марко Дмитрович («Эйбар», Испания), Предраг Райкович («Маккаби», Тель-Авив, Израиль);

— защитники: Антонио Рукавина («Вильярреал», Испания), Александар Коларов («Рома», Италия), Милан Родич («Црвена Звезда», Белград), Бранислав Иванович («Зенит», Санкт-Петербург, Россия), Урош Спаич («Краснодар», Россия), Душко Тошич («Гуанчжоу Фули», Китай), Милош Велькович («Вердер», Германия), Никола Миленкович («Фиорентина», Италия);

— полузащитники: Лука Миливоевич («Кристал Пэлас», Англия), Неманья Матич («Манчестер Юнайтед», Англия), Марко Груич («Ливерпуль», Англия), Адем Ляйич («Торино», Италия), Сергей Милинкович-Савич («Лацио», Италия), Душан Тадич («Саутгемптон», Англия), Филип Костич («Гамбург», Германия), Андрия Живкович («Бенфика», Португалия), Неманья Радоньич («Црвена Звезда», Белград);

— нападающие: Александар Митрович («Фулхэм», Англия), Александар Прийович (ПАОК, Греция), Лука Йович («Айнтрахт», Франкфурт-на-Майне, Германия).

Отмечается, что в окончательную заявку не попали вратарь Александар Йованович из датского «Орхуса», получивший травму защитник немецкого «Шальке» Матия Настасич, а также полузащитники Мият Гачинович («Айнтрахт», Франкфурт-на-Майне, Германия) и Неманья Максимович («Валенсия», Испания).

На групповом этапе мирового первенства сборная Сербии встретится с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.

Ранее сообщалось, что власти Сербии выплатят сборной страны по футболу €10 млн в случае победы на ЧМ-2018.