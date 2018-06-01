Власти Сербии выплатят сборной страны по футболу €10 млн в случае победы на ЧМ-2018

Власти Сербии готовы выплатить сборной страны по футболу рекордные призовые — €10 млн — в случае победы на чемпионате мира в России.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Сербии Александра Вучича.

«Немногим ранее я завершил переговоры с премьером Аной Брнабич и министром финансов Синишей Мали и «уполномочен» сообщить, что сборная, если займёт первое место, получит рекордную награду в размере €10 млн», — заявил Вучич на встрече с членами сборной в Белграде.

Он отметил, что за второе место команда получит €5 млн, за выход из группы — €500 тыс.

«Не думаю, что это для вас большие деньги, многие из вас в жизни заработали намного больше, но мы хотели показать вам, насколько важно для всей нашей страны, чтобы вы её представляли наилучшим образом», — подчеркнул Вучич.

На групповом этапе мирового первенства сборная Сербии встретится с Бразилией, Швейцарией и Коста-Рикой.

Ранее Кириленко поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018 по футболу.