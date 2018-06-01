Кириленко поделился ожиданиями от выступления сборной России на ЧМ-2018 по футболу

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью RT рассказал, чего ожидает от выступления сборной России по футболу на домашнем чемпионате мира.

«Всем советую болеть за нашу сборную. Это наши футболисты, сильнее них в стране нет. Желаю, чтобы они как минимум вышли из группы. Возможно, я не ожидаю чего-то грандиозного, но пробиться в плей-офф нам по силам. Хотелось бы, чтобы подопечные Станислава Черчесова бились, боролись за каждый мяч и были чуточку агрессивнее, чем в игре с Австрией. Даже если мы проиграем 0:5, хочется видеть больше огня в глазах», — сказал Кириленко RT.

Ранее Кириленко прокомментировал заявление известного в прошлом теннисиста Евгения Кафельникова о том, что нынешнее поколение российских атлетов в игровых видах спорта является самым слабым в истории.