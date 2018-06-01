Кириленко прокомментировал слова Кафельникова о самом слабом поколении россиян в игровых видах спорта в истории

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко в интервью RT прокомментировал заявление двукратного победителя турниров Большого шлема Евгения Кафельникова о том, что нынешнее поколение российских атлетов в игровых видах спорта является самым слабым за всю историю.

«Конечно, нет. Как можно говорить такое, если наша сборная по хоккею выиграла золото на Олимпийских играх в Пхёнчхане? Возможно, в определённых видах спорта есть провалы. Невозможно всегда держаться на одном уровне. Наша задача — работать над этим и уделять развитию спортсменов больше внимания. Легко критиковать и высказывать негатив, но помочь — это другое дело», — заявил Кириленко в беседе с RT.

Ранее Кафельников резко отреагировал на поражение сборной России по футболу от команды Австрии в контрольном матче.