Кафельников негативно отреагировал на поражение сборной России по футболу в матче с Австрией

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников резко отреагировал на поражение сборной России в матче с национальной командой Австрии.

«Вот что я думаю: более беспомощного поколения спортсменов в игровых видах спорта на уровне сборной не припомню», — написал Кафельников в своём Twitter.

В следующей записи экс-теннисист сожалел, что бывший главный тренер сборной СССР и киевского «Динамо», ныне покойный, Валерий Лобановский не может тренировать нынешнюю сборную.

«Сейчас бы Лобановского им на скамейку тренера, сразу бы забегали», — добавил Кафельников.

Ранее бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры национальной команды в контрольном матче с Австрией.