Павлюченко: такое ощущение, будто футболисты сборной России первый раз видят друг друга

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился впечатлениями от игры национальной команды в контрольном матче с Австрией.

«По сегодняшней игре такое ощущение, будто вчера игроков собрали, и они друг друга первый раз видят, мяч не держится, друг друга не понимают, пас не туда. Будто вместе никогда не играли — такое впечатление оставила эта игра с австрийцами»», — цитирует Павлюченко Sport24

Он также заявил, что российским футболистам не хватало свежести, и связал это с двухразовыми тренировками на тренировочном сборе в Австрии.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко сказал, что футболисты национальной команды России были уставшими в матче со сборной Австрии после тренировочного лагеря.