Мутко считает, что тяжёлый тренировочный сбор повлиял на игру сборной России по футболу

Вице-премьер России Виталий Мутко считает, что футболисты национальной команды России были уставшими в матче со сборной Австрии после тренировочного лагеря.

«Все мы хотим положительного результата, но команда прошла тяжёлый двухнедельный сбор, поэтому игра, которую мы сегодня увидели, не сильно изобиловала яркими эпизодами, всплесками красивой игры», — цитирует Мутко ТАСС.

Он призвал болельщиков не переживать из-за результата сборной России в контрольном матче.

«Следующая игра 5 июня должна быть куда интереснее. Мы серьёзно работаем, у нас талантливые, интересные игроки», — заявил Мутко.

5 июня Россия проведёт заключительный контрольный матч перед домашним чемпионатом мира, сыграв с командой Турции.

Ранее главный тренер сборной Австрии по футболу Франко Фода остался довольным действиями команды в контрольном матче с Россией.