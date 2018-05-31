Тренер сборной Австрии по футболу: у России был всего один момент

Главный тренер сборной Австрии по футболу Франко Фода остался довольным действиями команды в контрольном матче с Россией.

«Я доволен действиями команды. У нас было мало времени для подготовки. Команда показывала характер и хотела победить, меня это очень порадовало», — приводит слова Фоды Sport24.

По его мнению, российские футболисты сумели создать лишь один голевой момент в матче.

«Я бы выделил наш комбинационный футбол. У нас было ещё несколько моментов, а у России был всего один момент», — добавил Фода.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу не нанесла ни одного удара в створ команды Австрии.