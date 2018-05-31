Футболист сборной Перу Герреро добился отмены дисквалификации за допинг и примет участие в ЧМ-2018 в России

Федеральный суд Швейцарии удовлетворил апелляцию футболиста сборной Перу Паоло Герреро на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать его на 16 месяцев.

Швейцарский суд приостановил решение CAS, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз суда.

Таким образом, Герреро, ранее дисквалифицированный до 2019 года за употребление запрещённых веществ, может выступить в составе сборной Перу на чемпионате мира 2018 года в России

На ЧМ-2018 сборная Перу сыграет с командами Франции, Дании и Австралии в группе С.

Ранее капитан сборной Перу по футболу Паоло Герреро обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой отменить его дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.