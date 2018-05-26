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Капитан сборной Перу по футболу попросил суд Швейцарии отменить дисквалификацию за допинг

26 мая 2018, 08:59

Капитан сборной Перу по футболу Паоло Герреро обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой отменить его дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.

Из-за дисквалификации, которая заканчивается в 2019 году, Герреро не может помочь своей национальной команде на чемпионате мира в России.

Обращение Герреро в швейцарский суд поддержал глава Федерации футбола Перу (FPF) Эдвин Овьедо.

«Герреро — настоящий капитан сборной Перу, национальный символ надежды для всей страны. Я умоляю принять во внимание интересы не только Паоло, но и всей страны», — приводит заявление Овьедо пресс-служба FPF в Twitter.

На ЧМ-2018 сборная Перу сыграет с командами Франции, Дании и Австралии в группе С.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала увеличение срока дисквалификации Паоло Герреро несправедливым.


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