Капитан сборной Перу по футболу попросил суд Швейцарии отменить дисквалификацию за допинг

Капитан сборной Перу по футболу Паоло Герреро обратился в Федеральный суд Швейцарии с просьбой отменить его дисквалификацию за употребление запрещённых препаратов.

Из-за дисквалификации, которая заканчивается в 2019 году, Герреро не может помочь своей национальной команде на чемпионате мира в России.

Обращение Герреро в швейцарский суд поддержал глава Федерации футбола Перу (FPF) Эдвин Овьедо.

«Герреро — настоящий капитан сборной Перу, национальный символ надежды для всей страны. Я умоляю принять во внимание интересы не только Паоло, но и всей страны», — приводит заявление Овьедо пресс-служба FPF в Twitter.

На ЧМ-2018 сборная Перу сыграет с командами Франции, Дании и Австралии в группе С.

Ранее Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) назвала увеличение срока дисквалификации Паоло Герреро несправедливым.