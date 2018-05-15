FIFPro назвала увеличение срока дисквалификации футболиста Герреро несправедливым

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отреагировала на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об увеличении срока дисквалификации нападающего сборной Перу Паоло Герреро.

«FIFPro считает дисквалификацию несправедливой, а эту ситуацию показательной — Всемирный антидопинговый кодекс часто приводит к необоснованным санкциям, особенно в тех ситуациях, когда было установлено отсутствие намерения мошенничества. И ФИФА, и CAS признали, что Герреро ненамеренно употребил запрещённое вещество, которое не принесло ему никакого преимущества в спортивном плане. Поэтому такое наказание, которое является губительным для карьеры игрока, противоречит здравому смыслу», — говорится в пресс-релизе FIFPro.

Отмечается, что FIFPro призывает ФИФА провести срочную встречу в связи с решением CAS по Герреро.

Ранее стало известно, что Герреро пропустит ЧМ-2018 из-за увеличения срока дисквалификации за кокаин.