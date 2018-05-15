Футболист сборной Перу пропустит ЧМ-2018 из-за увеличения срока дисквалификации за кокаин

Нападающий сборной Перу Паоло Герреро не сможет принять участие в чемпионате мира 2018 года по футболу, который пройдёт в России.

Спортивный арбитражный суд (CAS) увеличил срок дисквалификации перуанца, пойманного на употреблении кокаина, с 6 до 14 месяцев, сообщается на официальном сайте CAS.

CAS удовлетворил апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) на ужесточение наказания для футболиста.

Таким образом, Герреро сможет вернуться на поле в 2019 году и не примет участие в мундиале в России.

Герреро является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и её капитаном.

Национальная команда Перу в рамках группового этапа мирового первенства встретится с Австралией, Данией и Францией.

Ранее Федерация футбола Перу (FPF) подтвердила, что нападающий Паоло Герреро, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, вошёл в состав команды на чемпионат мира 2018 года.