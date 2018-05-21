Футболист «Ромы» Наингголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

Полузащитник «Ромы» Раджа Наингголан объявил о завершении выступлений за сборную Бельгии по футболу.

«С большой болью в сердце я вынужден объявить о завершении международной карьеры. Я всегда делал всё возможное, чтобы быть в составе и представлять Бельгию. Очень жаль, что моя международная карьера подходит к концу. Нужно просто оставаться самим собой. С этого дня я буду первым болельщиком», — написал Наингголан в своём Instagram.

30-летний хавбек выступал за бельгийскую команду с 2009 года. За это время он провёл 30 официальных матчей и забил шесть мячей.

Ранее стал известен расширенный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018 по футболу.