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Стал известен расширенный состав сборной Бельгии на ЧМ-2018 по футболу

21 мая 2018, 14:15

Пресс-служба Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) опубликовала состав национальной команды на чемпионат мира — 2018, который пройдёт в России.

В список из 29 игроков включены:

— голкиперы: Кун Кастеелс («Вольфсбург»), Тибо Куртуа («Челси»), Симон Миньоле («Ливерпуль»), Матс Селс («Андерлехт»); 

— защитники: Тоби Альдервейрельд, Ян Вертонген (оба — «Тоттенхэм»), Дедрик Бойата («Селтик»), Лоран Симан («Лос-Анджелес»), Кристиан Кабаселе («Уотфорд»), Венсан Компани («Манчестер Сити»), Джордан Лукаку («Лацио»), Томас Менье (ПСЖ), Томас Вермален («Барселона»); 

— полузащитники: Янник Карраско («Далянь Ифан»), Насер Шадли («Вест Бромвич»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Муса Дембеле («Тоттенхэм»), Леандер Дендокер («Андерлехт»), Маруан Феллайни («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»), Торган Азар (мёнхенгладбахская «Боруссия»), Аднан Янузай («Реал Сосьедад»), Юри Тилеманс («Монако»), Аксель Витсель («Шанхай СИПГ»); 

— нападающие: Миши Батшуайи («Челси»), Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Дрис Мертенс («Наполи»).

Окончательная заявка на турнир будет оглашена 4 июня.

На групповой стадии чемпионата мира соперниками бельгийцев станут команды Англии, Панамы и Туниса.

Ранее Станислав Черчесов рассказал, когда объявит окончательный состав сборной России на ЧМ-2018.

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