Черчесов рассказал, когда объявит окончательный состав сборной России на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал, когда объявит окончательный состав национальной команды на чемпионат мира 2018 года.

«Мы объявим окончательный список после матча с австрийцами, который состоится 30 мая, и до 4 июня, до последнего дня. Когда точно, непринципиально. Главное, чтобы все были живы и здоровы», — приводит слова Черчесова ТАСС.

20 мая сборная России прибыла на тренировочный сбор в Австрию, который продлится до 31 мая.

На групповом этапе мирового первенства россияне сыграют с Саудовской Аравией, Египтом и Уругваем.

Ранее сообщалось, что Смолов в третий раз подряд признан игроком года в РФПЛ по версии футболистов.