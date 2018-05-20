Смолов в третий раз подряд признан игроком года в РФПЛ по версии футболистов
- Федор Смолов
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Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, Смолов набрал 179 баллов, обогнав полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша и хавбека ЦСКА Александра Головина.
28-летний форвард сборной России победил в голосовании в рекордный, третий раз подряд. По два раза футболисты признавали лучшим Егора Титова (в 1998 и 2000 годах) и Дмитрия Лоськова (в 2002 и 2003 годах).
Ранее сообщалось, что Кузяев назвал ЧМ-2018 по футболу шансом для молодых россиян пробиться в Европу.