СМИ: «Севилья» анонсировала трансфер футболиста Фалькао и удалила сообщение

Испанская «Севилья» в своём Twitter анонсировала переход нападающего «Монако» Радамеля Фалькао.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, сообщение пресс-службы испанской команды вскоре было удалено. К посту была прикреплена фотография колумбийца в форме «Атлетико».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» обвинил «Барселону» в неуважении из-за ситуации с футболистом Гризманном.