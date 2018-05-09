СМИ: «Севилья» анонсировала трансфер футболиста Фалькао и удалила сообщение
Испанская «Севилья» в своём Twitter анонсировала переход нападающего «Монако» Радамеля Фалькао.
Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
По информации издания, сообщение пресс-службы испанской команды вскоре было удалено. К посту была прикреплена фотография колумбийца в форме «Атлетико».
Ранее сообщалось, что «Атлетико» обвинил «Барселону» в неуважении из-за ситуации с футболистом Гризманном.
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