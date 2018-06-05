Из Калининграда во Владивосток: как Кубок мира путешествовал по России

В преддверии чемпионата мира по футболу главная награда турнира совершила большое путешествие по России. Кубок мира, выполненный в единственном экземпляре из чистого золота 18 карат, проделал путь от Калининграда до Владивостока. В интервью RT официальный представитель компании — организатора тура Олег Пилецкий рассказал, как разрабатывался маршрут кубка, сколько человек смогли его увидеть и какие звёзды футбола приехали в Россию, чтобы поддержать акцию.

Поднять над головой Кубок мира — заветная мечта любого футболиста на планете: от детей, гоняющих мяч во дворе, до лучших футболистов XXI века Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Осуществить её не так просто, даже будучи известным — прикасаться к нему могут только избранные. Об этом в интервью RT рассказал представитель компании-организатора тура трофея Олег Пилецкий.

— Правда ли, что даже такая звёзда, как Лионель Месси, действительно ни разу не держали в руках этот трофей?

— Да, это так. Это официальный кубок мира, выполненный в единственном экземпляре из чистого золота 18 карат. И по правилам FIFA к этому прекрасному футбольному трофею могут прикасаться лишь главы государств и победители чемпионата мира по футболу.

— Значит, когда сборная побеждает в финале чемпионата мира, именно этот кубок вручают футболистам и под взрывы фейерверков поднимает над головой капитан команды?

— Да, вы правы. Это и произойдёт 15 июля на московском стадионе «Лужники». Именно этот трофей поднимет над головой команда-победитель. Но он остаётся у неё лишь на короткое время — в бессрочное владение сборная получает так называемый «Кубок победителей», который выглядит точь-в-точь как этот, но изготовлен из позолоченной бронзы.

— Этому кубку пришлось проделать настоящее путешествие по России. Он преодолел многие километры пути. Расскажите об этом подробнее.

— Кубок путешествовал не только по России, но и по всему миру. Я хочу поблагодарить наших партнеров в FIFA и оргкомитет «Россия-2018» за огромную помощь в организации этого невероятно тура, одного из самых масштабных в истории. Особенно это касается нашей страны. Трофей проделал долгий путь из Калининграда во Владивосток. По нашим подсчётам, в непосредственной близости от городов, которые посетил кубок, проживает около 40 миллионов человек.

Таким образом, почти у каждого третьего россиянина был шанс увидеть этот великолепный трофей. Большая честь показывать этот трофей как можно большему числу людей и заразить их энтузиазмом в преддверии невероятного футбольного праздника, который впервые в истории пройдет в России. Кроме того этот тур объединяет людей вокруг их страсти к этому прекрасному виду спорта.

— Были ли в этом туре по России какие-то особенно запоминающиеся моменты?

— Честно говоря, было несколько интересных случаев, которые я наблюдал собственными глазами. Некоторые из них были трогательными, другие — довольно забавными. Например, в Калининграде молодой человек перед Кубком сделал предложение своей девушке, это был действительно очень трогательный момент. Знаете, я почти что расплакался. После своих свадеб многие молодожёны приезжали посмотреть на этот трофей.

Кажется, в Сибири живёт давний фанат футбола, ему около 60 лет, и он всегда мечтал увидеть кубок. Но насколько велик шанс его увидеть, когда ты живёшь в Сибири? И когда кубок привезли в Пермь, у него появилась возможность увидеть трофей.

— Чем закончилась история?

— Это стало для человека событием всей его жизни. Он плакал, я никогда такого не видел — 60-летний мужчина, плачущий рядом с кубком. Этот случай продемонстрировал мне, насколько важно то, что мы делаем здесь с нашими партнёрами.

— Как вы выбирали города и были ли какие-либо ограничения, кроме того, что его нельзя было трогать?

— Смысл именно в том, чтобы привезти и показать этот кубок как можно большему количеству фанатов, их друзьям и родным, дать возможность воочию увидеть этот невероятный трофей. Мы выбирали города, исходя из плотности населения и агломераций. Как я уже упомянул, мы охватили 40 миллионов человек, учитывая население, проживающее в часе езды от выбранных городов.

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— Вы вспомнили трогательные моменты. Быть может, расскажете нам о каких-нибудь смешных случаях или интересных людях, которым довелось приблизиться к главному футбольному трофею в мире?

— Да, и такие люди были. Некоторым легендам FIFA посчастливилось оказаться рядом с кубком и даже прикоснуться к нему. Например, в прошедшей 3 июня церемонии приветствия кубка принимал участие бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус, который, кстати, становился обладателем этого трофея. А бывший игрок сборной Бразилии Жилберту Силва присоединялся к нам на мероприятиях во Владивостоке и Санкт-Петербурге, где кубок был представлен в рамках масштабного празднования дня города на Дворцовой площади.

— Какие еще цели вы перед собой ставите, организуя такой тур?

— Во время тура кубка по городам России, особенно тем, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018, мы проводим так называемые юнифайд-матчи, в которых принимают участие звёзды футбола, публичные фигуры и люди с особенностями. Они играют вместе и на своём примере показывают, что мы должны быть одной командой и одним обществом, связанным любовью к футболу и этим потрясающим трофеем, который впервые в истории приехал в Россию.