Материалы

Из Калининграда во Владивосток: как Кубок мира путешествовал по России

5 июня 2018, 20:46
Из Калининграда во Владивосток: как Кубок мира путешествовал по России
/ RT

В преддверии чемпионата мира по футболу главная награда турнира совершила большое путешествие по России. Кубок мира, выполненный в единственном экземпляре из чистого золота 18 карат, проделал путь от Калининграда до Владивостока. В интервью RT официальный представитель компании — организатора тура Олег Пилецкий рассказал, как разрабатывался маршрут кубка, сколько человек смогли его увидеть и какие звёзды футбола приехали в Россию, чтобы поддержать акцию.

Поднять над головой Кубок мира — заветная мечта любого футболиста на планете: от детей, гоняющих мяч во дворе, до лучших футболистов XXI века Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Осуществить её не так просто, даже будучи известным — прикасаться к нему могут только избранные. Об этом в интервью RT рассказал представитель компании-организатора тура трофея Олег Пилецкий.

Правда ли, что даже такая звёзда, как Лионель Месси, действительно ни разу не держали в руках этот трофей?

— Да, это так. Это официальный кубок мира, выполненный в единственном экземпляре из чистого золота 18 карат. И по правилам FIFA к этому прекрасному футбольному трофею могут прикасаться лишь главы государств и победители чемпионата мира по футболу.

Значит, когда сборная побеждает в финале чемпионата мира, именно этот кубок вручают футболистам и под взрывы фейерверков поднимает над головой капитан команды?

— Да, вы правы. Это и произойдёт 15 июля на московском стадионе «Лужники». Именно этот трофей поднимет над головой команда-победитель. Но он остаётся у неё лишь на короткое время — в бессрочное владение сборная получает так называемый «Кубок победителей», который выглядит точь-в-точь как этот, но изготовлен из позолоченной бронзы.

Этому кубку пришлось проделать настоящее путешествие по России. Он преодолел многие километры пути. Расскажите об этом подробнее.

Кубок путешествовал не только по России, но и по всему миру. Я хочу поблагодарить наших партнеров в FIFA и оргкомитет «Россия-2018» за огромную помощь в организации этого невероятно тура, одного из самых масштабных в истории. Особенно это касается нашей страны. Трофей проделал долгий путь из Калининграда во Владивосток. По нашим подсчётам, в непосредственной близости от городов, которые посетил кубок, проживает около 40 миллионов человек.

Таким образом, почти у каждого третьего россиянина был шанс увидеть этот великолепный трофей. Большая честь показывать этот трофей как можно большему числу людей и заразить их энтузиазмом в преддверии невероятного футбольного праздника, который впервые в истории пройдет в России. Кроме того этот тур объединяет людей вокруг их страсти к этому прекрасному виду спорта.

На страницу галереи

Были ли в этом туре по России какие-то особенно запоминающиеся моменты? 

— Честно говоря, было несколько интересных случаев, которые я наблюдал собственными глазами. Некоторые из них были трогательными, другие — довольно забавными. Например, в Калининграде молодой человек перед Кубком сделал предложение своей девушке, это был действительно очень трогательный момент. Знаете, я почти что расплакался. После своих свадеб многие молодожёны приезжали посмотреть на этот трофей.

Кажется, в Сибири живёт давний фанат футбола, ему около 60 лет, и он всегда мечтал увидеть кубок. Но насколько велик шанс его увидеть, когда ты живёшь в Сибири? И когда кубок привезли в Пермь, у него появилась возможность увидеть трофей.

— Чем закончилась история?

— Это стало для человека событием всей его жизни. Он плакал, я никогда такого не видел — 60-летний мужчина, плачущий рядом с кубком. Этот случай продемонстрировал мне, насколько важно то, что мы делаем здесь с нашими партнёрами.

Как вы выбирали города и были ли какие-либо ограничения, кроме того, что его нельзя было трогать?

— Смысл именно в том, чтобы привезти и показать этот кубок как можно большему количеству фанатов, их друзьям и родным, дать возможность воочию увидеть этот невероятный трофей. Мы выбирали города, исходя из плотности населения и агломераций. Как я уже упомянул, мы охватили 40 миллионов человек, учитывая население, проживающее в часе езды от выбранных городов. 

Также по теме
Кубок мира по футболу в студии RT
Кубок мира, который получают победители ЧМ по футболу, вернулся в Москву после мирового тура и прибыл в студию RT. Трофей побывал в 51...

Вы вспомнили трогательные моменты. Быть может, расскажете нам о каких-нибудь смешных случаях или интересных людях, которым довелось приблизиться к главному футбольному трофею в мире?

— Да, и такие люди были. Некоторым легендам FIFA посчастливилось оказаться рядом с кубком и даже прикоснуться к нему. Например, в прошедшей 3 июня церемонии приветствия кубка принимал участие бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус, который, кстати, становился обладателем этого трофея. А бывший игрок сборной Бразилии Жилберту Силва присоединялся к нам на мероприятиях во Владивостоке и Санкт-Петербурге, где кубок был представлен в рамках масштабного празднования дня города на Дворцовой площади.

— Какие еще цели вы перед собой ставите, организуя такой тур?

— Во время тура кубка по городам России, особенно тем, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018, мы проводим так называемые юнифайд-матчи, в которых принимают участие звёзды футбола, публичные фигуры и люди с особенностями. Они играют вместе и на своём примере показывают, что мы должны быть одной командой и одним обществом, связанным любовью к футболу и этим потрясающим трофеем, который впервые в истории приехал в Россию.


Читайте также
Пресс-конференция по итогам матча сборной России с командой Турции
5 июня 2018, 21:07
Сборная России по футболу сыграла вничью с Турцией в товарищеском матче
5 июня 2018, 20:57
Как Кубок мира путешествовал по России
5 июня 2018, 20:46
Главный футбольный трофей: в студии RT побывал кубок чемпионата мира
5 июня 2018, 20:14
Кубок чемпионата мира побывал в офисе RT
5 июня 2018, 16:36
Кубок мира по футболу в студии RT
5 июня 2018, 12:00
Шансы России на выход в плей-офф и участие Салаха в турнире
5 июня 2018, 09:15
Как выглядят стадионы ЧМ-2018 с высоты птичьего полёта
4 июня 2018, 19:00
Сборная России по футболу провела тренировку перед товарищеским матчем с Турцией
4 июня 2018, 18:27
Как снимали проморолик RT к ЧМ-2018
4 июня 2018, 17:38
Сборная России завершила подготовку к матчу с Турцией
4 июня 2018, 17:24
Жозе Моуринью заговорил по-русски в ролике RT за 10 дней до ЧМ-2018
4 июня 2018, 12:11
Сёмин о сборной России, ЧМ по футболу и иностранных тренерах
4 июня 2018, 10:12
Бразильская блогерша показала удивительное мастерство владения мячом
3 июня 2018, 22:12
Как в России отнеслись к публикации итогового состава сборной на ЧМ-2018
3 июня 2018, 19:29
Объявлен окончательный состав сборной России по футболу на ЧМ-2018
3 июня 2018, 18:10
Cборная России продолжает тренировки перед ЧМ по футболу
3 июня 2018, 16:08
В Калининграде прошёл матч легенд ФИФА и сборной России
3 июня 2018, 15:46
В Москве встречают кубок чемпионата мира по футболу
3 июня 2018, 12:02
Сборная Уругвая огласила финальную заявку на ЧМ-2018
3 июня 2018, 07:12
Как Бельгия готовится к чемпионату мира
2 июня 2018, 19:18
Сборная России по футболу провела тренировку в Новогорске
2 июня 2018, 17:40
Как cборная России готовится к ЧМ под контролем ФИФА
2 июня 2018, 15:51
В Москве начались световые шоу в честь чемпионата мира по футболу 2018 года
1 июня 2018, 23:00
Кириленко о ЧМ-2018 по футболу, российской сборной и допинге
1 июня 2018, 18:09
Какие правила безопасности будут действовать во время ЧМ-2018 в России
1 июня 2018, 14:45
Экс-президент ФИФА: Введение системы видеопомощи арбитрам на ЧМ-2018 — большая ошибка
1 июня 2018, 12:44
На ЧМ-2018 будет работать 80-летний доброволец
31 мая 2018, 17:36
Какую реакцию вызвало поражение сборной России от Австрии в контрольном матче
31 мая 2018, 15:39
Тренер и игроки сборной России рассказали о поражении в товарищеском матче с Австрией
31 мая 2018, 08:07
Сборная России проиграла Австрии в товарищеском матче
31 мая 2018, 01:08
Шоу Петера Шмейхеля на RT: что нужно знать о Саранске в преддверии ЧМ-2018
30 мая 2018, 17:30
Гаджиев о составе сборной России перед матчем с Австрией
30 мая 2018, 16:49
Черчесов о подготовке к ЧМ, шансах в матче с Австрией и травме Салаха
29 мая 2018, 20:32
Британские СМИ сообщили об «угрозах» в адрес ЛГБТ-фанатов на ЧМ по футболу в России
29 мая 2018, 17:10
Сборная России провела предпоследнюю тренировку в Нойштифте
28 мая 2018, 19:45
Врач «Локомотива» о травме Салаха
27 мая 2018, 22:47
Сборная России по футболу продолжает подготовку к ЧМ
27 мая 2018, 17:16
Как сборная России готовится к чемпионату мира
26 мая 2018, 20:44
Китаец отправился в путешествие на лошади по городам ЧМ-2018
26 мая 2018, 11:34