Сборная Германии прилетела в Россию на ЧМ-2018 по футболу

Сборная Германии по футболу прилетела в Россию для участия в чемпионате мира 2018 года.

Как сообщает пресс-служба команды, самолёт с игроками и тренерским штабом немецкой сборной совершил посадку в московском аэропорту Внуково.

На время турнира немцы расположатся в оздоровительном комплексе Ватутинки на территории Новой Москвы, тренироваться команда будет на поле спортивной базы ЦСКА.

Соперниками сборной Германии на групповом этапе чемпионата мира станут команды Мексики, Швеции и Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Жозе Моуринью предсказал Германии выход в 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу.