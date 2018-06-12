Моуринью предсказал Германии выход в 1/4 финала ЧМ-2018 по футболу

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, считает, что национальная команда Германии победит сборную Швейцарии в 1/8 финала турнира.

«Германия — Швейцария... Они снова здесь», — заявил Моуринью, отдав предпочтение подопечным Йоахима Лёва.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» выразил предположение, что Бразилия переиграет Мексику в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.