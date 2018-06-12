Моуринью: Бразилия обыграет Мексику в 1/8 финала ЧМ-2018

Легендарный футбольный тренер Жозе Моуринью, который присоединился к команде RT на время чемпионата мира 2018 года, заявил, что сборная Бразилии одержит верх над национальной командой Мексики в 1/8 финала мундиаля.

«Мне очень нравится игра бразильской команды», — объяснил свой выбор наставник «Манчестер Юнайтед».

Ранее португалец выдвинул предположение, что Аргентина переиграет Австралию в 1/8 финала чемпионата мира по футболу.